Wagemutige Ritter beim Spectaculum in Ichtershausen

Am 12. August wird in Ichtershausen wieder zum Spectaculum eingeladen. Organisiert wird der beliebte Mittelaltermarkt vom Kulturverein Ichtershausen. (Archivfoto)

Ichtershausen. Georg Graf von Kevernburg und sein Gefolge laden am 12. August zum Spectaculum in Ichtershausen ein.

Die Klosterstraße in Ichtershausen verwandelt sich am kommenden Samstag, 12. August, wieder in eine mittelalterliche Hochburg, denn Georg Graf von Kevernburg und sein Gefolge laden zum 13. Spectaculum am Museum in Ichtershausen ein. Von 11 bis 23 Uhr können die Besucher ein paar vergnügliche Stunden in historischem Ambiente miteinander verbringen.

Um 14 Uhr wird das Fest offiziell von Georg Graf von Kevernburg und dem Bürgermeister des Amtes Wachsenburg, Sebastian Schiffer, eröffnet. Zu erleben gibt es laut Ankündigung unter anderem wagemutige Ritter, geschickte Handwerker sowie kreative Gaukler, Bauchtänzerinnen und Spielleute. Beim Pferdereiten, Bogenschießen und anderen Angeboten können große und kleine Gäste auch selbst aktiv werden und ihre Fähigkeiten austesten. Spektakuläre Showkämpfe, das Aufspielen der Spielleute von „Viesematente“ und das große Feuerspektakel um 22.30 Uhr gehören zu den großen Höhepunkten der Veranstaltung.

Die Ritter des Kulturvereins Ichtershausen freuen sich auf viele interessierte Besucher, die gemeinsam mit ihnen ins Mittelalter zurückreisen möchten.