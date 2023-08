Wahlleiterin für Kommunalwahl in Arnstadt

Arnstadt. Kathy Ostenforth soll diese Aufgabe übernehmen. Der Stadtrat muss allerdings noch zustimmen.

Ein Antrag der Verwaltung passierte den Arnstädter Hauptausschuss am Dienstag einstimmig, wer bei der Kommunalwahl 2024 in Arnstadt Wahlleiter und wer Stellvertreter sein wird: Kathy Ostenforth, Abteilungsleiterin in der Hauptverwaltung der Kommune, wird als Stadtwahlleiterin fungieren. Michael Kopf, Amtsleiter des Haupt- und Personalamtes, soll ihr Stellvertreter werden. Final entscheidet der Stadtrat am 14. September darüber.