Wald um Riechheim ist derzeit stark frequentiert

Idyllisch gelegen sind die Dörfer der Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg. In der Regel ist es nicht weit bis zum nächsten Wald.

Dort sind derzeit recht viele Besucher anzutreffen. Insbesondere Städter zieht es in die Natur, um trotz der Kontaktbeschränkungen frische Luft schnappen zu können. Gleichzeitig läuft in vielen Forstorten die Holzernte zur Bekämpfung des Borkenkäfers oder zur Beseitigung der Trockenschäden.

Beanspruchte Forstwege, gesperrte Forststraßen und verstärkter forstwirtschaftlicher Fahrzeugverkehr waren in der Vergangenheit immer wieder Ausgangspunkt für Kritik. Nicht so in diesem Frühjahr: „Die Solidarität der Waldbesucher untereinander, wie auch gegenüber forstwirtschaftlichen Maßnahmen ist bemerkenswert“, so Volker Gebhardt, Thüringen-Forst-Vorstand.

Und dies, obwohl mit dem befristeten Aussetzen des Lkw-Sonntagsfahrverbots selbst an Feiertagen mit Schwerlastverkehr im Wald zu rechnen ist. Auch Differenzen zwischen Erholungssuchenden, etwa zwischen Wanderern und Mountainbikern oder Reitern und Jägern, konnten die für die Einhaltung der waldgesetzlichen Regelungen zuständigen Försterinnen und Förster kaum feststellen. Gebhardt hofft, dass dies so bleibt. Platz genug gebe es ja in den Wäldern.