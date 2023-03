Waldbaden und Naturerleben im Ilm-Kreis für kleine Waldentdecker

Die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau bietet den Kurs „After School Waldbaden – Auszeit für Kinder“ an. (Symbolbild)

Ilm-Kreis. Die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau bietet einen besonderen Kurs für Grundschulen des Ilm-Kreises an.

Die Veranstaltung „After School Waldbaden – Auszeit für Kinder“ der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau startet in einer Region des Waldes im Gebiet des Ilm-Kreises je nach Bedarf einer Grundschule am Donnerstag, 9. März, von 14 bis 16.15 Uhr.

Die Kinder werden mit allen Sinnen den Wald erleben; sie werden sehen, lauschen, fühlen, riechen und vor allem staunen, was die Natur für sie bereithält. Die Waldentdecker werden kleine Achtsamkeitsübungen erlernen, um zu entschleunigen. Sie stärken ihr Immunsystem und können ganz nebenbei gemeinsam mit anderen Kindern etwas über den Wald lernen. Es gibt ein paar Spiele mit Naturmaterialien und kleine Geschichten rund um den Wald. Ideal ist eine Durchführung im Klassenverband.

Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen erhalten interessierte Schulen des Kreises auf der Internetseite www.vhs-arnstadt-ilmenau.de und im gewohnten Kursbuch.

Um eine Anmeldungen in den Geschäftsstellen der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau oder per Mail an anmeldung@vhs-arnstadt-ilmenau.de wird gebeten.