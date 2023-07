Waldbrände im Fokus der Forstleute des Ilm-Kreises

Nicht selten wandern Feldbrände in angrenzende Wälder und verursachen dort großen finanziellen und ökologischen Schaden.

Ilm-Kreis. Ilm-Kreis: Thüringenforst investiert in Waldbrandvorsorge. Enge Zusammenarbeit von Forstleuten, Landwirten, Feuerwehr und Polizei

Die Zahl der Waldbrände im Ilm-Kreis steigt bedingt durch den Klimawandel an. Thüringenforst begegnet dieser Entwicklung mit Investitionen in Waldbrandvorsorge, Technik und Zusammenarbeit mit Landwirten, Feuerwehr und Polizei.

„Die Statistik zeigt recht klar, dass die Anzahl der Waldbrände wie auch die Größe der Waldbrandflächen in den letzten Jahren in Deutschland angestiegen ist. Dies gilt leider auch für den Freistaat“, gibt Thüringenforst-Vorstand Volker Gebhardt zu bedenken. Der größte Teil der Waldbrände ereignet sich in den Sommermonaten Juni und August, bei fast jedem zweiten Waldbrand bleiben die Ursachen ungeklärt. Erschreckend hoch sei der Anteil vorsätzlicher Ursachen, wie zum Beispiel Brandstiftung.

Thüringenforst hat mit Sondermitteln des Freistaates in den vergangenen Jahren erheblich in die Waldbrandvorsorge wie auch in die Waldbrandbekämpfungstechnik investiert. Zudem wurde die Zusammenarbeit mit Forstleuten, Landwirten, Feuerwehr und Polizei durch gemeinsame Übungen weiter verbessert. Damit sieht Gebhardt auch den Ilm-Kreis für die Zukunft vorerst gut gerüstet.