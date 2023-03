Waldbrandüberwachung im Ilm-Kreis gestartet

Ilm-Kreis. Bis Ende Oktober überwacht Thüringenforst die heimischen Wälder hinsichtlich der Brandgefahr. Förster und Feuerwehren erwarten steigende Risiken – und bereiten sich vor.

Die Landesforstanstalt hat die diesjährige Waldbrandüberwachung gestartet. Mittels Waldbrandprognoseverfahren werden nunmehr täglich bis Ende Oktober auch im Ilm-Kreis die regionalen Waldbrandrisiken ermittelt und einer der fünf Gefahrenstufen zugeordnet. Dabei arbeitet Thüringenforst eng mit dem deutschen Wetterdienst zusammen.

Waldbesitzer und Förster blicken laut Thüringenforst mit Sorgen in die Zukunft. Der Klimawandel, infolgedessen Witterungsextreme zunehmen, verschärfe in den kommenden Jahrzehnten die Waldbrandgefahr. Auch deshalb sei in den vergangenen Jahren mit finanzieller Unterstützung des Landes bei der Waldbrandvorbeugung und -technik deutlich aufgerüstet worden.

Seit 2022 stehen auch zwei weitere Brandbekämpfungseinheiten zur Verfügung. Der „Firefighter“ der finnischen Firma Ponsse ist ein Aufbaugerät für Forstrückemaschinen, das neben 10.000 Litern Löschwasser auch einen fernbedienbaren Wasserwerfer mit 50 Meter Reichweite bietet. Zudem sei die Zusammenarbeit mit den Feuerwehren verstärkt worden, etwa durch gemeinsame Waldbrandübungen.