Waldweihnacht am Forsthaus Willrode

Ilm-Kreis In stimmungsvoll weihnachtlicher Atmosphäre werden Kulinarik, Schmuck und Handwerk angeboten

Traditionell laden das Forstamt Erfurt-Willrode und der Förderverein am kommenden Wochenende zur Waldweihnacht an die historische Kulisse des Forsthauses Willrode ein.

In stimmungsvoll weihnachtlicher Atmosphäre werden Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 16 Uhr Weihnachtsbäume, Wildspezialitäten und Schmuckreisig aus erster Hand angeboten. Handwerkskunst, das Scheunencafé, wilde Köstlichkeiten, ein buntes Mitmachprogramm für die ganze Familie von der Vogelfutter-Manufaktur bis zum Adventsbasteln und Schaubacken im historischen Backhaus laden zum Verweilen ein. Kinder können sich handwerklich versuchen, Lebkuchenhäuser basteln oder sich an den Tieren im Streichelzoo erfreuen.

Zu einem besonderen Erlebnis kann an beiden Tagen in der Zeit von 10 bis 16 Uhr für alle Besucher das Schlagen des eigenen Weihnachtsbaumes unter sachkundiger Führung von Forstamtsmitarbeitern werden. Zum ersten Mal gibt es die Gelegenheit, sich mit der Kutsche vom Forstamt zur Weihnachtsbaumfläche bringen zu lassen. Im Jagdsaal lädt am Sonntag, 14.30 Uhr, das Duo Gitarrenzeiten aus Tonndorf zum Weihnachtskonzert ein. Im Innenhof des Forstamtes spielt am Samstag, 12 Uhr, der Posaunenchor aus Gotha.