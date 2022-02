Von der Flut im Ahrtal schwer getroffen: Walporzheimer freuen sich über Spende aus Arnstadt

Die Arnstädter Cornelia Schmidt, Katja Fietze-Stegmann, Marcel Eichner-Witzig und Stefanie Köhler (2., 5., 6. und 7. von links) übergaben die Spenden an Jörg Burkhardt, Edgar Flohe, Lisa-Marie Jeckel sowie Annette Sebastian. Zugleich luden sie die Walporzheimer zu einem Gegenbesuch in Arnstadt ein.

Walporzheim. Delegation aus Arnstadt reiste an um dem Verein einen Spendencheck zu überreichen. Denn der Sportverein wurde von Flut im Ahrtal schwer getroffen.

Mit einem riesigen Dankeschön wandten sich jetzt die Mitglieder des Sportvereins Walporzheim an die Initiatoren und Unterstützer der Aktion „Arnstadt hilft“.

Walporzheim ist ein Ortsteil von Ahrweiler. Nicht nur das 650-Seelen-Dorf, sondern auch der Verein wurden schwer vom Jahrhunderthochwasser im Ahrtal getroffen. Mitglieder starben. Zudem wurden Sportanlagen wie Sportplatz, Rasen- und Hartplatz, das Sportlerheim und sämtliche Ausrüstung zerstört. Ein materieller Verlust, den der Verein alleine kaum stemmen kam.

Umso überraschter war der Vereinsvorstand, dass vor wenigen Wochen eine Delegation aus Arnstadt anreiste und dem Verein einen Spendenscheck in Höhe von 11.000 Euro überreichte. „Wir können gar nicht in Worte fassen, wie dankbar wir den Einwohnern von Arnstadt und Umgebung sind, nehmen Sie unseren großen Dank mit in die Heimat“, so Vorsitzender Edgar Flohe.

Die Aktion „Arnstadt hilft“ wurde bereits wenige Tage nach der Flutkatastrophe ins Leben gerufen. In zahlreichen Geschäften der Innenstadt stehen seither Spendenbüchsen, die die Arnstädter fleißig füllen. Stefanie Köhler fertigte zudem zahlreiche Bilder an, die sie versteigerte. Der Erlös floss ebenso in die Spendentöpfe.

Beim Überbringen erster Hilfsgüter wurden die Thüringer auf den SV Walporzheim aufmerksam und fanden durch Landtagsmitglied Lisa-Marie Jeckel von den Freien Wählern Rheinland-Pfalz einen Kontakt zum Verein.

Die Spende kommt vielen Menschen zugute, denn der Sportverein engagiert sich im Dorfleben und auch über die Ortsgrenzen hinaus. Neben den traditionellen Fußballmannschaften werden auch Gymnastik, Aerobic, Yoga, Karate, verschiedene Sportkurse für Kinder und auch Angebote für Tanzbegeisterte vieler Altersgruppen angeboten.

Neben dem Scheck hatte die Arnstädter Delegation weitere Spenden wie original Thüringer Bratwürste, Biobrötchen sowie Bier mit im Gepäck. Die Bratwürste wurden vom Küchenmeister des Versorgungszeltes sofort zubereitet und beim gemütlichen Miteinander verzehrt.