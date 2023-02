Wanderbaustelle zwischen Ilmenau und Stützerbach

Ilmenau. Aufgrund von Forstmaßnahmen müssen Autofahrer auf der Landesstraße zwischen Ilmenau und Stützerbach bis 31. März mit Verkehrseinschränkungen rechnen.

Mit Verkehrseinschränkungen ist aufgrund einer Wanderbaustelle auf der Landesstraße zwischen Ilmenau und Stützerbach zu rechnen. Wie die Stadtverwaltung Ilmenau mitteilt, wird dort ab sofort im Bereich Langebach, Goldhelm und Ortsteingang Manebach die Borkenkäferaufbereitung in Regie des Forsts unternommen. Der Verkehr wird mit einer Ampel wechselseitig an den betroffenen Abschnitten vorbeigeführt. Die Forstmaßnahmen dauern voraussichtlich bis zum 31. März an. Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis und Rücksicht gebeten.