Wanderfreunde Ilmenau mit Waldabend

Ilmenau. Der Verein lädt am 19. September in die Volkshochschule Ilmenau ein.

Den nächsten Waldabend veranstalten die Wanderfreunde des Thüringerwald Vereins am Dienstag, 19. September, in der Ilmenauer Volkshochschule, Bahnhofstraße 6.

Unter dem Titel „Im Banne des Rennsteigs“ stellt Wanderfreund Willi Lehmann ab 16 Uhr den Höhenweg vor: Er wird dabei ein Video zeigen, welches anlässlich seiner 20. Führung auf dem Rennsteig gedreht wurde.

Dazu stellt Lehmann per Dias alle Ilmenauer Altrenner vor, berichtet Vereinsmitglied Christine Naumann. Altrenner haben eine Wanderung über 169 Kilometer über den gesamten Rennsteig von Hörschel an der Werra bis Blankenstein an der Saale – oder umgekehrt – absolviert.