Wandern mit Bach, Bier und Bratwurst

Der Verein der Freunde der Thüringer Bratwurst bleibt trotz Wegzug des Bratwurstmuseums nach Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) weiterhin Holzhausen treu. Das gilt auch für Veranstaltungen wie die kulinarisch-geologische Erlebniswanderung unter dem Motto „Bach, Bier und Bratwurst“. Die Frühlingswanderung startet am 5. April, die Herbstwanderung ist für 27. September geplant. 100 Besucher können die Bratwurstfreunde bei der Wanderung verkraften, auch deshalb gibt es nur eine Vorverkaufsstelle für die Karten, und zwar die Touristinformation am Arnstädter Markt.

Treffpunkt ist diesmal der Südbahnhof in Arnstadt und nicht wie bisher die Stadtbrauerei, von dort geht es zum Bratwurstkreisel – und nicht mehr zum Bratwurstmuseum – nach Holzhausen und dann zum Finale in den Gemeindesaal nach Haarhausen.

„Wir stehen natürlich allen Partnern in der Region, die mit uns in Zukunft weiter zusammenarbeiten wollen, zur Verfügung, werden mit ihnen auch weiterhin zusammen arbeiten“, erklärt Vereinschef Uwe Keith. Das gilt unter anderem für den Stadtilmer Carneval-Club, der auch wieder zur Bratwurstiade und zum Song-Contest kommt. „Und da werden wir natürlich dann im Gegenzug auch in Stadtilm präsent sein.“

Der Verein der Bratwurstfreunde wird ab Montag in die ehemalige Gemeindeverwaltung in der Arnstädter Straße ziehen und zusammen mit dem Herkunftsverein in einem Raum gleich neben dem Bratwurstarchiv sein Domizil aufschlagen.

Auch der Bratwurstkreisel kommt demnächst in die Kur – oder besser gesagt das Brötchen. Die Semmel wird quasi frisch gebacken, also erneuert. Die neue Bratwurst ist schon fertig, sie war ja auch schon auf dem Umzugswagen beim Fasching zu sehen.

Noch nichts Neues gibt es in Sachen Grundstück des Bratwurstmuseums, die Gemeinde hat sich noch nicht zu ihrem Vorkaufsrecht geäußert. Sollte sie darauf verzichten, geht es laut Keith in den freien Verkauf.

Karten für 25 Euro inklusive Verpflegung gibt es ab Montag, 9. März, in der Touristinformation in Arnstadt auf dem Markt.