Wandern über Jungfernsprung und Alteburg

Arnstadt. Der Wander- und Freizeitverein lädt zu einer Wanderung im Arnstädter Umkreis ein.

Zu einer Wanderung vom Arnstädter Marktplatz über den Jungfernsprung bis nach Alteburg lädt der Wander- und Freizeitverein Arnstadt am Sonntag, den 18. Juni ein. Die Wanderung startet um 9 Uhr. Sie beginnt und endet am Bach-Denkmal auf dem Marktplatz in Arnstadt. Die Stecke betrage insgesamt zwölf Kilometer. Höhepunkte der Wanderung bilden, laut den Veranstaltern, der steil abfallende Muschelkalkfelsen Jungfernsprung, die Kalkkarst-Höhle Böhlersloch und der Alteburgturm. Für die Wanderung sollten die Teilnehmer eigene Verpflegung mitbringen, erklärt der Verein. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist bis zum Freitag, dem 15. Juni, möglich.

Anmeldung per E-Mail an:wander-wolfgang@online.de