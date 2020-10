Wanderpokal geht nach Arnstadt

Bereits zum 21. Mal fand der Herbststaffellauf der Arnstädter Grundschulen auf der gepflegten Sportanlage im Jahnstadion statt. Leider blieben drei Schulen dieser Veranstaltung fern, so dass die sportbegeisternden Schüler von der Europaschule Marlishausen, der Ludwig-Bechstein-Grundschule und der Emil-Petri-Schule die Sieger unter sich ausgemacht haben. Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling schickte kurz nach 9 Uhr die Klassenstufe 4 (vier Mädchen und vier Jungen mussten jeweils 200 Meter laufen) auf die Strecke. Anschließend startete die Klassenstufe 3 und dann die 2. Klasse. Einen neuen Rekord erliefen sich die Schüler der 2. Klasse von der Emil-Petri-Schule in 5 Minuten und 13 Sekunden und bekamen für das Gesamtwertung den Wanderpokal überreicht. Diesen hatten die Schüler der Europaschule in den letzten Jahren drei Mal gewonnen.