Wanderung am Jungfernsprung bei Arnstadt

Arnstadt. Der Wander- und Freizeitverein Arnstadt lädt am 18. Juni zu einer Wanderung über den Jungfernsprung zur Alteburg ein. Hier gehts zur Anmeldung:

Zu einer Wanderung über den Jungfernsprung zur Alteburg lädt der Wander- und Freizeitverein Arnstadt am Sonntag, 18. Juni, ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Bachdenkmal auf dem Arnstädter Marktplatz. Von dort aus führt die rund zwölf Kilometer lange Tour über Jungfernsprung, Böhlersloch, Jonastal, Frankebank, Königsstuhl und Felseck zur Alteburg und wieder zurück zum Marktplatz.

Die Versorgung erfolgt aus dem Rucksack. Nach der Wanderung ist laut Mitteilung eine Einkehr in den Gaststätten in der Arnstädter Innenstadt möglich. Für Vereinsmitglieder ist die Teilnahme kostenlos. Gäste zahlen ein Startgeld in Höhe von 3 Euro. Um eine Anmeldung bis Donnerstag, 15. Juni, per E-Mail an: wander-wolfgang@online.de wird gebeten.