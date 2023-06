Wanderung mit der Revierförsterin bei Großhettstedt

Großhettstedt. Zur Wanderung im Wald zwischen Großhettstedt und Dienstedt am 10. Juni erklärt Revierförsterin Juliane Hesselbach den Umgang mit Schadflächen.

Revierförsterin Juliane Hesselbach leitet am Samstag, 10. Juni, eine Wanderung zum Thema „Umgang mit Schadflächen im Wald und Konzepte zur Wiederbewaldung“. Treffpunkt ist laut einer Mitteilung von Thüringenforst um 10 Uhr am Waldeingang gegenüber der Klunkermühle an der Bundesstraße 87 zwischen Großhettstedt und Dienstedt.

Während der Tour erläutert Hesselbach, wie mit den entstandenen Schadflächen in der Klimakrise umgegangen wird und gibt Einblicke in die Baumartenwahl, die Wiederaufforstung, die Pflanzung, die Saat und Möglichkeiten des Verbissschutzes. Die Teilnahme ist kostenfrei. Mehr Informationen gibt es per E-Mail an: forstamt.erfurt-willrode@forst.thueringen.de oder unter Telefon: 036209/43020.