Manebach. Eine Wanderroute führt vom Bahnhof Manebach zum Hermannstein.

Zu einer Wanderung „Rund um Manebach“ lädt der Sportverein Ilmtal-Manebach am Sonntag, dem 7. Mai, ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Bahnhof Manebach. Die Wanderroute ab Bahnhof Manebach führt zu Helenenruhe, Höllkopf, kleiner und großer Hermannstein, Hirtenwiese, Voigts-Ruh, Wasserleitungsweg, Gartental, Goldhelm, Rollgraben und zurück zum Bahnhof. Unterwegs ist Rast mit Thüringer Spezialitäten vom Rost und Getränken. Die Streckenlänge beträgt zirka 13 Kilometer. Wanderführer ist Karl-Heinz Kühn. Anmeldungen sind wegen der Versorgung bis 30. April an Dieter Rudolph zu richten: Telefon: 03677/ 894648 oder E-Mail an Rudolph-SV-Ilmtal-Manebach@t-online.de. Nachmeldungen sind bis zum Start möglich. Alle interessierten Bürger sind zu dieser Wanderung herzlich eingeladen.