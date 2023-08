Wanderung und Museumsbesuch mit dem Thüringerwald-Verein

Zu einer Wanderung lädt der Thüringerwald-Verein am 6. August ein. Treffpunkt ist am Bahnhof in Ilmenau. (Symbolfoto)

Ilmenau. Der Thüringerwald-Verein veranstaltet am 6. August eine Wanderung mit Besichtigung des Technikmuseums in Zella-Mehlis. Treffpunkt ist in Ilmenau

Der Thüringerwald-Verein lädt am Sonntag, 6. August, zu einer rund zehn Kilometer langen Wanderung zum Thema „Zunft und Kloß“ ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Bahnhof in Ilmenau.

Die Teilnehmer fahren laut einer Mitteilung der Veranstalter in Pkw-Fahrgemeinschaften zum Wanderparkplatz Lubenbachtal. Von dort aus führt die Wanderstrecke vom Lubenbachtal vorbei am Waldfriedhof und über die Dammwiese hinauf zum Veilchenbrunnen. Dort ist eine Rast geplant. Dann geht es auf schmalem Weg wieder hinab über den Sterngrund ins Lubenbachtal. Anschließend können die Teilnehmer das Technikmuseum Gesenkschmiede in Zella-Mehlis besichtigten.

Um eine vorherige Anmeldung bei Wanderleiterin Heide Hermann unter Telefon: 03677/883831 wird gebeten.