Der Thüringerwald-Verein veranstaltet am 13. April eine Wanderung von Ilmenau zu den Kammerlöchern. (Symbolfoto)

Ilmenau. Der Thüringerwald-Verein lädt am 13. April zu einer Wanderung von Ilmenau zu den Kammerlöchern ein. Das ist die Route.

Zu einer zwölf Kilometer langen Wanderung zu den Kammerlöchern lädt der Thüringerwald-Verein am Donnerstag, 13. April, ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Hauptbahnhof Ilmenau. Von dort aus fährt die Wandergruppe nach Geraberg, wo die Wanderung beginnt.

In Angelroda ist eine Führung durch das Heimatmuseum geplant. Dafür wird ein Unkostenbeitrag von 2,50 Euro erhoben. Die Tour endet am Bahnhof in Plaue, von wo aus die Rückfahrt mit dem Zug nach Ilmenau erfolgt.

Mehr Infos gibt es bei Wanderleiter Willi Lehmann unter Telefon: 03677/465225.