Wandrers Nachtlied: Goethes Gedicht als Sonderprägung

Berufliche Verpflichtungen verschlagen ihn nach Ilmenau. Landschaft und Umgebung faszinieren den jungen Goethe. Voller Tatendrang marschiert der Jurist und Dichter den Kickelhahn hinauf. Auf dem Gipfel greift der junge Mann zum Bleistift und schreibt einige Verse an die Bretterwand einer Jagdhütte. An dem Abend des 6. September 1780 entsteht hoch über der heutigen Universitätsstadt das Gedicht „Wandrers Nachtlied“ von Johann Wolfgang von Goethe.

Dieser Abend ist nun schon 240 Jahre her. Zeit, den Dichter und sein Werk entsprechend zu würdigen. Deshalb gibt die EuroMint GmbH gemeinsam mit der Stadt Ilmenau eine offizielle Sonderprägung in Feinsilber und Feingold heraus, die dieses Ereignis auf hochwertigen Medaillen festhält. Die Vorderseite der Medaillen zeigt den Text von „Über allen Gipfeln“, verweist auf 240 Jahre „Wandrers Nachtlied“ und den Ort an dem Goethe dieses Gedicht hinterließ, das Goethehäuschen Ilmenau.

Wandrers Nachtlied

„Über allen Gipfeln ist ruh,

in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch;

Die Vögelein schweigen im Walde.

Warte nur, balde ruhest du auch.“

Die Rückseite der Medaillen zeigt das Portrait von Johann Wolfgang von Goethe und nennt dazu seinen Namen und das Geburts- und Todesjahr: 1749-1832.

Die Übergabe erfolgt entsprechend dem Anlass und der Person im Ilmenauer Goethe-Stadtmuseum. Sichtlich begeistert zeigen sich die Verantwortlichen. Vorsichtig und behutsam nehmen Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) und Museumsleiterin Kathrin Kunze sie in die Hand. Es sind die ersten und ein Geschenk von Michael Knippschild von EuroMint. Er habe sich sehr gefreut, dass sie erneut eine Münze im Auftrag der Stadt Ilmenau drucken durften.

Die Feinsilbermedaille (49,99 Euro) wird in reinem Silber in der Größe von 30 mm Durchmesser und einem Gewicht von 8,5 Gramm in höchster Prägequalität angeboten. Sie ist limitiert auf 500 Exemplare. Ähnliche ist es bei der Goldmedaille (999,00 Euro). Sie ist aus reinem Feingold und auf 50 Exemplare limitiert. Zu den jeweiligen Münzen gibt ein Schmucketui mit beiliegendem Echtheitszertifikat.

Stadtmarketing-Chef Nico Debertshäuser berichtet von sechs Korrekturen im Vorfeld. Eine Herausforderung sei das Konterfei von Goethe. Denn es soll ein bekanntes, aber auch für die Zeit typisches Bild des Dichters sein. Daniel Schultheiß spricht von einem „Alleinstellungsmerkmal“. Schließlich seien Goethe und das Goethehäuschen etwas ganz besonderes für Ilmenau.

Das Ereignis von vor 240 Jahren reiht sich nun perfekt in das Projekt „Musikland Thüringen 2020“. Das Programm für Ilmenau steht unter der Überschrift „Musik und Poesie rund um den Kickelhahn.“ Dazu gibt es vom 26. April bis zum 1. November eine Sonderausstellung „Von Wandrers Nachtlied zum Gabelbachlied.“ Zu Goethes Wirken veranstaltet die Stadt im September ein Themenwochenende mit Festakt.

Erhältlich sind die Medaillen im Service-Center, Reiseteam Ilmkreis GmbH, Friedrich-Hofmann-Str. 8, Ilmenau, im Lesershop der Mediengruppe Thüringen unter www.lesershop-thüringen.de oder telefonisch unter 0361-227-5859. Die Goldmedaillen werden auf Bestellung individuell angefertigt. Die Lieferzeit dafür beträgt ca. 14 Tage.