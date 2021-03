Warnstreik der Metaller vor Borg-Warner am Erfurter Kreuz

Am Freitagmittag war die Straße vor dem Werk Borg-Warner im Gewerbegebiet Erfurter Kreuz dicht. Grund war der angekündigte erste Warnstreik der IG Metall. Kirsten Joachim Breuer (links) und Robert Teichmann von der IG Metall aus Erfurt haben schon vor 12 Uhr zahlreiche Banner vor dem Werktor angebracht. Auch die Straße war dicht, so dass Fahrzeuge umgeleitet werden mussten. „Um 12 Uhr begann dann der Warnstreik der Beschäftigten, an dem sich für zwei Stunden die Frühschicht mit 100 Kollegen beteiligte. So kam die Produktion zum Erliegen“, so Breuer. Nächste Woche sind weitere Streiks im Gewerbegebiet Erfurter Kreuz geplant.