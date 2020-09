Warntag auch im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Am bundesweiten Warntag am 10. September werden auch im Ilm-Kreis um 11 Uhr mit einem Probealarm die Sirenen ausgelöst.

In diesem Jahr gibt es erstmals den bundesweiten sogenannten Warntag, er hat am 10. September Premiere. In Zukunft wird er jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September durchgeführt. Am gemeinsamen Aktionstag von Bund und Ländern soll die technische Infrastruktur der Warnung in ganz Deutschland mit einer Probewarnung getestet werden.