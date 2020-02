Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Warnung vor falschen Forderungen

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen mahnt aus aktuellem Anlass zur Vorsicht vor Mitteilungen eines sogenannten Bundeszentralregisters für Verbund-Verpackungsstoffe (BzVV) mit dem Sitz in Berlin. Dieses kontaktiert nach IHK-Angaben derzeit Gewerbetreibende in der gesamten Region per E-Mail oder Brief mit der Aufforderung, eine kostenpflichtige Registrierung beim Bundeszentralregister vorzunehmen. Die Kosten für die Eintragung würden sich dabei immer auf rund 200 Euro belaufen.

„Unter der angegebenen Adresse in Berlin befindet sich lediglich ein Briefkasten. Im Internet ist das Register nicht präsent“, so Katja Hampe von der IHK. Sie weist darauf hin, dass keine gesetzliche Verpflichtung zu einer Registrierung bei diesem Register bestehe. Das Bundeszentralregister für Verbund-Verpackungsstoffe steht in keinem Zusammenhang zur Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR). Dieses hat zum Ziel, eine transparente und faire Verteilung der Kosten der Entsorgung und des Recyclings am Markt zu etablieren. Jeder gewerbsmäßige Erstinverkehrbringer – so die korrekte Bezeichnung – von befüllten Verkaufsverpackungen muss laut Gesetz seit dem 1. Januar vorigen Jahres im ZSVR registriert sein. Für Rückfragen steht in der IHK Südthüringen Holger Fischer unter Telefon 03681/362114 oder per E-Mail an fischerh@suhl.ihk.de zur Verfügung.