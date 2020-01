Warnung vor falschen Anrufen und Mails

Hilfe! Ein Ausspruch bei dem fast jeder reagiert und aufmerksam wird. Vermutlich erst recht, wenn eine E-Mail mit diesen fünf Buchstaben im Betreff von einem Bekannten im eigenen E-Mailordner landet. Bei der Reise in die Ukraine habe er seine Tasche samt Geld, Reisepass und Kreditkarten verloren. Und nun braucht er Geld, 2300 Euro, um von dort zurück nach Deutschland zu fliegen. „Ich zähle auf dich.“

Eine Mail, die am Mittwochmorgen einige Privatpersonen, Ämter und Behörden im Ilm-Kreis in ihren E-Mailordner fanden. Der Absender ein vermeintlicher Politiker aus dem hiesigen Kreis. Am Nachmittag bestätigt er auf Nachfrage dieser Zeitung, dass sein Konto gehakt und die Mail versendet worden ist. „Aber das ist ein Fake.“ Ihn hätten schon einige Leute angerufen, sich nach ihm erkundigt und auf die E-Mail hingewiesen. Das Passwort sei bereits geändert und das Postfach gesichert.

Kein Geld überweisen

Ein Phänomen, das nicht selten vorkommt, heißt es von der Landespolizeiinspektion Gotha. Denn im Bereich Eisenach und Gotha sei gerade in dieser Woche erneut der „Enkeltrick“ und der „falsche Polizeibeamte am Telefon“ zur Anzeige gebracht worden, sagt ein Sprecher. Eine Masche, die „ständig präsent“ ist. In jedem Fall gehören solche Anrufe zu den Betrugsarten. Bei einer angeblichen „Hilfe-E-Mail“ kommen noch andere Strafvorschriften hinzu, je nachdem was mit dem abgefassten Daten gemacht wird, erklärt der Sprecher.

Die Landespolizeiinspektion Gotha empfiehlt bei dem kleinsten Zweifel oder dem Verdacht, dass etwas nicht stimmt, sofort die entsprechende Dienststelle zu kontaktieren. Im Gespräch würde sich vielleicht schon einiges aufklären. Ansonsten rät der Sprecher in keinem Fall Geld, Schmuck oder Wertgegenstände zu überreichen. Auch die Rücksprache mit Freunden und Verwandten könnte schon helfen und mögliche Fake-Anrufe und -E-Mails aufdecken.