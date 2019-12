Warten auf grünes Licht für Arnstadts erstes Citymanagement

„Wir stehen in den Startlöchern.“ Optimistisch wirkt Günter Schneider, wenn er auf das Jahr 2020 angesprochen wird. Der Chef des Unternehmervereins spielt insbesondere auf das bislang größte Projekt des Vereins, das Citymanagement, an. „Darüber reden wir schon seit Jahren. Nun können wir endlich loslegen“, sagt Schneider.

Nur eines fehlt noch: grünes Licht vom Stadtrat. Das dürfte im Februar gegeben werden, schätzt der Vorsitzende ein. „Ende Januar hat uns der Bauausschuss zu einer Sondersitzung eingeladen, zu der wir unsere Pläne vorstellen werden“, verrät Schneider.

Gänzlich unbekannt sind diese den Stadtratsmitgliedern nicht. Die Erkenntnis, dass eine Wiederbelebung der Innenstadt nur durch engagierte Unternehmer oder nur durch die Stadt nur schwer gelingen kann, ist mittlerweile mehrere Jahre alt. Daher nahmen die Stadtväter Geld in die Hand, engagierten das Institut Cima, das Händler, Touristiker, Gastronomen und Stadträte in mehreren Workshops an einen Tisch holte.

Intensiv wurde darüber diskutiert, ob ein Citymanager in Arnstadt gewollt ist und wenn ja, was dessen Aufgaben sein sollen. Das ist Voraussetzung dafür, dass der Freistaat 36 Monate lang das Projekt finanziert. Selber anstellen darf die Stadt den Citymanager nicht. Daher wurde per Ausschreibung ein Träger gesucht. Letztlich machte der heimische Unternehmerverein das Rennen.

Zwei Leute für einen Posten

„Wir haben intensiv darüber diskutiert, ob wir das können“, betont Vorstandsmitglied Stefan Rienecker. Mache man ein Eigengewächs zum Citymanager, laufe man Gefahr, keine neuen Impulse zu setzen. Hole man einen Fremden in die Stadt, könne das auf andere Befindlichkeiten stoßen. „Letztlich haben wir uns für den Mittelweg entschieden“, so Rienecker. Das Citymanagement wird in die Hände von zwei Männern gelegt: Ernst Haberland ist Chef einer Marketingagentur in Suhl und weiß, wie man Netzwerke knüpft. Thomas Rothe hingegen ist Ur-Arnstädter, kennt die hiesigen Unternehmer.

Loslegen kann die Doppelspitze quasi sofort. Schon jetzt werden Pläne geschmiedet. So soll es vor Ladenöffnung ein regelmäßiges Unternehmerfrühstück geben, um miteinander ins Gespräch zu kommen, gemeinsame Ziele abzustecken, auch mal zu spinnen. „Denn daraus entwickeln sich oft konkrete Projekte“, weiß Boutique-Inhaberin Stefanie Köhler.

Natürlich wird es eine Aufgabe des Citymanagers sein, Umfragen durchzuführen. „Die Rahmenbedingungen und Befindlichkeiten ändern sich. Antworten, die vor zwei Jahren gegeben wurden, geben Unternehmer heute unter Umständen nicht mehr so“, betont Köhler. Im Gegensatz zu vorherigen Befragungen sollen die Ergebnisse aber ausgewertet und weiterentwickelt werden. Wichtig sei, dass jeder der über 100 Unternehmer, die in der Innenstadt sitzen, ein Gespür dafür entwickelt, dass sich Ziele am ehesten erreichen lassen, wenn man gemeinsam agiert.

Ein Wunsch, den die Händler haben: endlich eine Gutscheinkarte, die man in allen Arnstädter Läden einsetzen kann. Auf ehrenamtlicher Basis ließ sich das bislang nicht organisieren. Ein hauptamtlicher Citymanager, noch dazu einer mit Kontakten in viele Branchen, dürfte so etwas aber auf den Weg bringen können.