Was im Ilm-Kreis los ist

Ilm-Kreis Weihnachtsmärkte finden in Ilmenau und Griesheim statt. In der Dienstedter Kirche wird ein Krippenspiel aufgeführt

Gregor Gysi in Ilmenau

Am Sonntag, dem 17. Dezember, präsentiert der Politiker der Linken, Gregor Gysi, ab 19 Uhr in der Festhalle Ilmenau sein Buch „Was Politiker nicht sagen“ und lädt zu einer Gesprächsrunde ein. Das Vorprogramm startet um 18 Uhr musikalisch mit den „Geraberger7“. Die Gäste werden animiert, das Rennsteiglied oder ein Weihnachtslied mitzusingen. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. red

Lokschuppen in Arnstadt lädt ein

Am 16. und 17. Dezember öffnet der Lokschuppen in Arnstadt zum 3. Advent nochmal seine Tore und lädt von 10 bis 17 Uhr zum Rundgang ein. Dazu können die Gäste Glühwein oder Kinderpunsch genießen und sich zu einem Stück Stollen in die alte Kantine des Lokschuppens setzen. Im Lokschuppen wird eine Gartenbahn ihre Kreise ziehen. red

Schwimmhalle in Ilmenau kürzer geöffnet

Aufgrund eines erhöhten Krankenstands kommt es zu vorübergehenden Änderungen bei der Öffnung der Ilmenauer Schwimmhalle. Am 14. und 15. Dezember muss die Einrichtung bereits 14 Uhr statt 21 Uhr und am Wochenende (16. und 17. Dezember) um 18 Uhr statt 19 Uhr geschlossen werden. Damit entfällt auch der Schwimmkurs am Donnerstag. Die Stadtverwaltung Ilmenau bittet um Verständnis. Bis Mittwoch konnte der Betrieb noch mit Unterstützung der Wasserwacht aufrechterhalten werden. red

Weihnachtsmarkt in Griesheim

Auf dem Parkplatz vom Fortuna-Vereinsheim findet am 16. Dezember ab 16 Uhr der Weihnachtsmarkt in Griesheim statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt mit Spezialitäten vom Rost, Glühwein und süßen Leckereien. Der Weihnachtsmann kommt auch vorbei. red

Bühnenprogramm in Ilmenau

Rund um den dritten Advent findet der Weihnachtsmarkt in der Ilmenauer Kernstadt statt. Von Donnerstag bis Sonntag 11 bis 19 Uhr haben in der Lindenstraße wieder viele Händler ihre Stände aufgebaut und locken mit Handwerkswaren, weihnachtlicher Dekoration und kulinarischen Angeboten. Auf der Bühne vor dem Weihnachtsbaum gibt es ein buntes Programm mit einer Mitmachshow mit der Eiskönigin und Olaf am Donnerstag, Auftritten des Comedy-Duos „Kalter Kaffee“ am Freitag und Samstag, einer Feuershow am Samstag sowie vielen weiteren musikalischen Beiträgen. Natürlich ist auch der Weihnachtsmann zu Besuch und am Samstag sind leuchtende Winterelfen unterwegs. red

Krippenspiel in Dienstedt

Zum Gottesdienst mit Krippenspiel wird am 24. Dezember um 14 Uhr in die Dienstedter Kirche eingeladen. Über 30 Kinder und Jugendlichen führen die Weihnachtsgeschichte auf. Die Orgel erklingt weihnachtlich und im Anschluss gibt es Glühwein und Tee. red