Was sonst noch los ist im Ilm-Kreis

Es ist einiges los im Ilm-Kreis. Hier die Kurzfassung.

Stadtrat Großbreitenbach tagt der Feuerwehr

Der Stadtrat der Landgemeinde Großbreitenbach tagt am Dienstag, dem 10. Oktober, ab 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in Großbreitenbach. Einwohner haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Zudem soll der Auftrag zur Abwasser-Entsorgung des Naherholungsgebiets vergeben und über weitere Ausgaben für Friedersdorfs Bürgerhaus entschieden werden.

Beratung zum Naturcamp Lenkgrund bei Frauenwald

Der Ilmenauer Stadtrat tagt am Donnerstag, dem 12. Oktober, ab 16 Uhr im Parkcafé. Unter anderem geht es um den Bebauungsplan für das Naturcamp Lenkgrund, das in Frauenwald entstehen soll. Aber auch die neue Gestaltungssatzung für Langewiesens Innenstadt steht auf der Tagesordnung.

Kirmestrubel in Ilmenau-Roda

In Ilmenau-Roda wird am 14. und 15. Oktober Kirmes gefeiert. Los geht es am Samstag um 14 Uhr mit Gottesdienst und anschließendem Festumzug. Um 20 Uhr beginnt die Zeltkirmes mit der Steff Band. Am Sonntag beginnen um 9 Uhr die Ständchen, die die Kirmesgesellschaft durch den kompletten Ort führen werden.

Offene Türen in der Zentralkläranlage Ilmenau

30 Jahre ist es her, dass der Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau gegründet wurde. Anlässlich des Jubiläums wird am 21. Oktober von 10 bis 16 Uhr in die Zentralkläranlage am Hüttengrund zum Tag der offenen Tür eingeladen. Bei Rundgängen wird erläutert, wie aus Ilmenaus Abwasser wieder klares Nass gemacht wird.

Kerstin Ott kommt erst 2025 nach Arnstadt

Schlagersängerin Kerstin Ott wollte eigentlich am 24. August 2024 im Arnstädter Schlossgarten ein großes Open-Air-Konzert geben. Diesen Termin musste sie nun aber wegen einer Fernsehaufzeichnung stornieren. Stattdessen kommt sie am 14. Juni 2025 in die Bachstadt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Kino-Abend im Ilmenauer Kleinod

Im Kleinod in der Karl-Zink-Straße 6 wird am Donnerstag, dem 12., Oktober, ab 19.30 Uhr der Kinofilm „Le Bal – Der Tanzpalast“ gezeigt. Tickets kosten acht Euro und sind an der Tageskasse oder im Vorverkauf auf der Internetseite des Kleinods erhältlich.