Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wechsel im Kreistag

Im Kreistag wird es zwei personelle Veränderungen geben. Carolin Rüffert (Linke) und Heike Büchner (AfD) sind aus dem Ilm-Kreis weggezogen und geben deshalb ihre Sitze auf. Nachrücker bei der Linken ist das langjährige Kreistagsmitglied Ulf Kümmerling, das wurde jetzt im Kreisausschuss bekannt gegeben. Wer bei der AfD nachrückt, steht noch nicht fest, nachdem die Nächsten auf der Liste, die die Option des Nachrückens gehabt hätten, auf das Ehrenamt verzichteten.

Die auf Grund der Veränderungen notwendigen Umbesetzungen von Ausschüssen werden in der nächsten Kreistagssitzung auf der Tagesordnung stehen. Diese findet am 29. Januar statt. Beginn ist um 14 Uhr in der Stadthalle in Arnstadt.

Weitere Themen sind neben dem Haushalt für das Jahr 2020 unter anderem die Wahl des Seniorenbeauftragten für den Ilm-Kreis und seines Stellvertreters, Informationen zum Agenda-30-Prozess und dem Klimaschutzprogramm und der Regionalplan Mittelthüringen. Bürger haben die Möglichkeit, Anfragen an den Kreistag und an die Landrätin Petra Enders (Linke) zu stellen.