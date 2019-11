Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wechsel im Verwaltungsrat des Arnstädter Marienstifts

„Mein erster Kontakt mit dem Marienstift war der als Patient im Alter von gerade einmal sechs Jahren“, erinnerte sich Reinhard Köhler. Am Dienstagabend wurde ein kleiner Festakt zu Ehren des langjährigen Verwaltungsratsvorsitzende des Marienstiftes ausgerichtet. Anlass war seine Verabschiedung.

Damals ahnte der kleine Junge wohl noch nicht, wie wichtig die Einrichtung für ihn Jahrzehnte später werden sollte. Als Kreisschulrat hatte Reinhard Köhler im Jahr 1990 eine weitere Begegnung mit der Einrichtung. Die Emil-Petri-Schule sollte ihm auch stets besonders am Herzen liegen, als 1994 dem Verwaltungsrat beitrat und 2011 schließlich von Altlandrat Lutz-Reiner Senglaub (CDU) dessen Vorsitz übernahm. Nun scheidet Reinhard Köhler, vor Kurzem 70 geworden, aus Altersgründen aus.

Jahrelanges Engagement

Sein Wirken, wie auch das seines Stellvertreters Johannes Haubold, wurde im Rahmen einer Andacht nicht nur von Marienstiftdirektor Pfarrer Andreas Müller gewürdigt, sondern auch von Wolfgang Teske, Vorstand des Diakonischen Werkes evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland. Mit dem Goldenen Kronenkreuz hatte er einen besonderen „Ausdruck des Dankes und der Wertschätzung für die Treue und den Einsatz im Dienste des Nächsten“ mitgebracht.

Arbeitsfelder erweitert

Auch Gerd-Michael Seeber (CDU), ehrenamtlicher Beigeordneter der Landrätin, dankte für den langjährigen Einsatz Reinhard Köhlers. Das Arnstädter Marienstift sei auch bei ihm in Ilmenau schon lange vor der Gebietsreform ein Begriff gewesen und heute ein Botschafter weit über den Ilm-Kreis hinaus, betonte er. „1905 hatte die Stiftung ein Arbeitsfeld, jetzt haben wir 24. Welch eine Entwicklung mit der Klinik als Herzstück. Inzwischen werden Patienten von der Charité Berlin und der Universitätsklinik Jena hierher überwiesen. Darauf können alle stolz sein“, konstatierte Reinhard Köhler. Es habe „viel Licht in den 25 Jahren, die ich das Marienstift begleiten durfte“ gegeben, er behalte den Verwaltungsrat als „lösungsorientiert, sehr kollegial und wertschätzend in Erinnerung.“

Prägende Begegnungen

Auch Johannes Haubold hat alte Erinnerungen ans Marienstift, machte er doch schon in seiner Jugend mit den behinderten Kindern des Heimes Musik. „Das hat mich so geprägt, dass ich nicht lange überlegt habe, als Reinhard Köhler mich 1996 gefragt hat, ob ich im Verwaltungsrat mitmachen will.“ Als Vorstand des Ilmenauer Finanzamtes hatte er dabei natürlich auch im Marienstift vor allem die Finanzen im Blick.

Beide hätten nicht nur Verantwortung getragen, sondern seien als Arnstädter auch stets ein „Gesicht des Marienstift“ gewesen, dankte Andreas Müller. „Ohne so eine Aufsicht über die Arbeit des Marienstiftes geht es gar nicht.“

Matthias Gehler übernimmt

„Es braucht Leute, die das ganze kritisch beobachtend begleiten“, betonte auch Wolfgang Teske. Zum neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrates wurde MDR-Programmchef Matthias Gehler aus Holzhausen gewählt. Auch Johannes Haubold gehört dem Gremium weiter an.