Die alten Wege am Alten Friedhof in Arnstadt wurden durch die Mitarbeiter vom Baubetriebshof auf Vordermann gebracht

Arnstadt. Arbeiten am Alten Friedhof in Arnstadt fast beendet

In den letzten Tagen wurden alle Wege am Alten Friedhof und der Platz vor der Himmelfahrtskirche in Arnstadt durch die Mitarbeiter vom Baubetriebshof der Stadt Stefan Weinschenk, Steven Fischer, Michael Carrara und Daniel Lawing wieder auf Vordermann gebracht.