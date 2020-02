Ilm-Kreis. Karnevalvereine laden am Donnerstag zum Weiberfasching ein. Das erste Mal in der Neuen Mitte in Ichtershausen.

Weiber haben wieder das Sagen

Den ersten Weiberfasching im neuen Saal feierte der Ichtershäuser Carneval-Verein (ICV) am Donnerstag. Knapp 200 Frauen konnte der ICV in der Neuen Mitte in Ichtershausen begrüßen. Unter die vielen verkleideten Mädels hatten sich auch ein paar Männer gemischt. Neben zwei Gastmännerballetten aus Ilmenau und Erfurt konnten auch Bobby Glitzer und Frank Fritsche als „Appletownhero“ begrüßt werden.

Den ersten Weiberfasching im neuen Saal begeht der Ichtershäuser Carneval-Verein. Foto: Benjamin Wellner

Die Prinzengarde präsentierte ihren Showtanz und einen etwas abgewandelten Gardetanz. Natürlich ließen es sich auch die Männer des Vereins nicht nehmen für die Frauen auf der Bühne zu stehen. Die Funkenelfen präsentierten ihren Tanz der Saison. Extra für den Weiberfasching haben sich einige Männer des ICV zusammengefunden und tanzten den Tanz der Saison der Kindergarde. Acht elfengleiche Gestalten präsentierten sich als Vaiana. Es wurden die schönsten Kostüme prämiert.

Frauenpower gab es auch zum Weiberfasching des SCC im Bärsaal in Stadtilm. Am Donnerstag war es wieder soweit: Stadtilm wurde von Gelächter und Geschnatter erfüllt, als sich unzählige Frauengruppen auf den Weg zum Weiberfasching des SCC machten. Bereits zum 16. Mal strömten alle in den ausverkauften Bärsaal, um zu feiern. Frauenpower gab es auch zum Weiberfasching des SCC im Bärsaal in Stadtilm Foto: Elferrat SCC Von Alice im Wunderland, Kaninchen im Zylinder, bunten Märchenwesen bis hin zu versteinerten Engeln war alles vertreten, so dass die Wahl des schönsten Kostüme nicht einfach war. Bei peppiger Musik von DJ Micha und Dancemachine 2.0 blieb keine Frau lange sitzen. Höhepunkt waren wieder die Programmeinlagen, die dieses Jahr von der Männertanzgruppe des SCC, dem Männerballett „Unwucht“ aus Viernau, dem Lichtmagier Henning und natürlich den Männern aus Heyda (seit dem ersten Weiberfasching dabei) gestaltet wurden. Mit flotter Musik und fetzigen Schritten verzauberten sie die Frauen im Saal. Herren sind an diesem Abend übrigens nur auf der Bühne erlaubt. Im Saal herrscht striktes Männerverbot. Auch die Organisation wird ausschließlich von elf Frauen (Elfenrat des SCC) übernommen. Frauenpower eben. Ausgelassene Freude und tolles Programm bei der Weiberfastnacht des Arnstädter Karnevalsvereins Narrhalla. Foto: Andreas Abendroth Die Narrhalla aus Arnstadt feierte ihren Weiberfasching wieder in der Stadthalle mit ausgelassene Freude und tollem Programm. Mit der Weiberfastnacht des Arnstädter Karnevalsvereins Narrhalla begannen für die Karnevals- und Faschingsbegeisterten die heißen Tage der närrischen Saison. Im Mittelpunkt an diesem Abend – natürlich die Frauen und das Thema „Womans World“. Mit einem bunten närrischen Programm wurde die Stadthalle zur Party-Arena. In fantastischen Kostümierungen wurde ausgelassen gefeiert, gab es viel Applaus für die Akteure auf der Bühne. Wahre Begeisterungsstürme gab es für die Darbietung des Tanzmariechens Wiebke Schmidt sowie für die Tänze der Männerballette aus Arnstadt, Stadtilm und vom Festkomitee Erfurter Karneval. Weitere Fotos vom Weiberfasching gibt es in einer Diaschau online unter: