Weihnachtliche Schuhkartons gehen von Ilmenau aus auf Reisen

Ilmenau. Die „Weihnachten im Schuhkarton“ ist beendet. Wie viele Päckchen zusammen kamen, erfahren Sie hier.

Offiziell endete am Montag dieser Woche die Sammelaktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Kein Wunder, das zu Wochenbeginn in der Neuapostolischen Kirche in Ilmenau Hochbetrieb herrschte. Hier ist die zentrale Sammelstelle für Ilmenau und Umgebung. Viele Päckchen waren zur Abholung in der Neuapostolischen Kirche aufgestapelt, andere wurden noch von Elisa, Tamia und Sanja von der Jugend der Kirchgemeinde gepackt bzw. mit weiteren Geschenken aufgefüllt.

Unter jenen, die Montagnachmittag die Päckchen abgaben, waren Ronny Haueisen aus Möhrenbach und Annegret Schmeißer in Vertretung für die Burgspatzen. Normalerweise geben wir die Päckchen immer jemanden mit, sagt Ronny Haueisen, für den in diesem Jahr die Zeit scheinbar davonlief und er nun die beiden Päckchen, je eines für ein Mädchen und einen Jungen im Alter von acht bis zehn Jahren, abgab. Auch Annegret Schmeißer hatte gleich mehrere Päckchen dabei. Die Eltern haben gemeinsam mit den Kindern die Gaben gesammelt, die nun Kinderherzen in Osteuropa erfreuen werden. In der Kindereinrichtung sind die Geschenke gemeinsam verpackt worden. Viele Eltern beteiligten sich.

TA-Newsletter für den Ilm-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie viel Arbeit in den letzten Tagen der Sammelaktion steckt, zeigt die Zahl der Päckchen, die bis Sonntag eingingen. 456 wurden gezählt. Am Mittwochnachmittag waren es schon 767 Schuhkartons. Viele darunter wurden aus den Sammelstellen abgeholt.

Am Dienstagabend begann man mit dem Verpacken der Schuhkartons in die Versandkartons. Heidi Pohlemann ist gemeinsam mit Markus Weyh Hauptverantwortliche der Aktion in Ilmenau und Umgebung.

Sie haben die Anzahl der Päckchen an die Organisation Samaritan’s Purse gemeldet, die hinter „Weihnachten im Schuhkarton“ steckt. Über diese wird ein Lkw auf Reisen geschickt, um die Kartons abzuholen.

Heidi Pohlemann sagt: „Bis heute (Mittwochnachmittag) sind 767 Schuhkartons bei uns abgegeben worden. Das ist eine unglaubliche Zahl, da dieses Jahr auch eine Abgabestelle nicht mitmachen konnte. Von daher ist das so super, wir freuen uns wirklich sehr für die vielen, vielen Kinder, die dieses Jahr beschenkt werden können.“

Und sie verspricht: „Solang der Lkw noch nicht vorgefahren kommt, nehmen wir auch diese noch an und mit.“