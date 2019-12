Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtliche Süße ohne Süßlichkeit bei Konzert in Arnstadt

Es war am ersten Weihnachtstag. Statt Schnee rieselte der Regen. Verregnete statt gesegnete Weihnacht? Aber zum einen war der Regen auch ein Segen, zumindest für die Mutter Erde und das Grundwasser. Zum anderen hat man Weihnacht im Herzen.

Zu einem prächtigen weihnachtlichen Gefühl verhalf auch die großartige Musik des Weihnachtsliederabends in der nicht zuletzt wegen zwei extra vorgefahrenen Reisebussen prall gefüllten Bachkirche. Der Sopranistin Sibylla Rubens gelang es im Verein mit Jörg Reddin an Truhenorgel, Wender- und Steinmeyer-Orgel ein einfühlsames Konzert zu gestalten, das eine barocke Fülle weihnachtlicher Süße, aber ohne jede Spur biedermeierlicher Süßlichkeit, aufwies.

Beeindruckende Auswahlder Stücke

Mit einer ausdrucksstarken, aber erfreulich zurückhaltenden Stimme, die jede übertriebene Dramatik eindrucksvoll vermied, gelang es der international renommierten Sängerin, das glückselige weihnachtliche Geschehen in der Musik darzustellen.

Bereits die Auswahl des musikalischen Potpourris war beeindruckend. Das von nah und fern erschienene Publikum konnte eine Art von Best of aus Barock, Klassik und Romantik erleben, das aber auch Unbekannteres enthielt. Gleich zu Beginn ertönten im Chor der Bachkirche in Begleitung auf der Truhenorgel zwei relativ unbekannte Arien von Johann Sebastian Bach, „Öffne dich, mein ganzes Herze“ und „Auch mit gedämpften Stimmen“ aus den Kantaten BWV 61 und 36, gefolgt von dem besinnlichen „Et exultavit“ aus dem Magnificat BWV 243.

Nach diesem dezenten Einstieg berührte die innige Herzigkeit von „O Jesulein süß“ und „Ich steh an deiner Krippen hier“ aus Schemellis Gesangsbuch. Einen großartigen Kontrast boten dann die drei jubilierenden Arien „Rejoice greatly – How beautiful are the feed – If God is for us“ aus „The Messiah“ von Georg Friedrich Händel. Als wuchtiges Werk, auf der barocken Wender-Orgel gespielt, erwies sich Dieterich Buxtehudes „Magnificat at primi toni“, das zum zweiten Teil überleitete, in dem die Sopranistin auf der ersten Empore vor der romantischen Steinmeyer-Orgel sang.

Antonio Vivaldis „Domine Deus“ aus seinem Gloria bewies beglückend, dass beschwingte Walzerseligkeit nicht nur in Wien, sondern auch in Venedig beheimatet ist. Zum Ausgleich gab es im Anschluss aus Wien ein berührendes „Benedictus“ von Joseph Haydn aus seiner kleinen Orgelsolomesse und das begnadete „Laudate Dominum“ von Wolfgang Amadeus Mozart aus den „Vesperae solennes de confessore“ KV 339. Jetzt wurde es Zeit für die Romantik, die mit dem „Intermezzo (Pastorale)“ aus der „4. Orgelsonate op. 98“ zärtlich eingeleitet wurde.

„Schlafendes Jesuskind“ von Hugo Wolf, „Mariä Wiegenlied“ und „En Prière“ von Gabriele Fauré erwiesen sich als köstliche Preziosen, die den ebenso bunten wie gehaltvollen Weihnachtsliederabend gefühlvoll und elegant abschlossen.