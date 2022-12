Weihnachtlicher Glanz an vielen Stellen im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. In Angelhausen-Oberndorf steht seit Samstag, 3. Dezember, die Weihnachtskrippe. Doch das ist nicht der einzige Glanzpunkt in der Region.

Während einige am Samstagmorgen mit dem Freischaufeln der Einfahrten im verschneiten Arnstädter Ortsteil Angelhausen-Oberndorf beschäftigt waren, hatten 16 Mitglieder der örtlichen Kirmesgesellschaft etwas Anderes im Sinn: Binnen einer guten Stunde tauschten sie die Herbstdekoration an der Burggasse Ecke Am Rößchen gegen Weihnachtliches aus: Heilige Drei Könige, Maria und Josef mit Kind im Stall, einige Tiere – die Holzfiguren hat die Kirmesgesellschaft selbst hergestellt. Abgerundet wird die weihnachtliche Krippe mit allerhand Lichterketten und geschmückten Weihnachtsbäumen.

Ortsteilbürgermeister stolz auf die Kirmesgesellschaft

Seit vier Jahren sorgen die Mitstreiter um Kirmesvater Marcel Du Maire schon für die Verschönerung, die dank der exponierten Lage weithin in der Straße Hainfeld sichtbar ist. Die Kirmesgesellschaft schmückt dabei nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern auch zu Ostern und im Herbst. „Ich bin sehr stolz und froh, dass wir eine so tolle Kirmestruppe haben. Sie bekommen immer wieder meine vollste Unterstützung“, sagt Silvio Triebel (Pro Arnstadt). Der Ortsteilbürgermeister von Angelhausen-Oberdorf weiß, wie viel Arbeit dahintersteckt, war er doch selbst mal vor vielen Jahren Kirmesvater.

Wie die weihnachtliche Krippe in Angelhausen-Oberndorf aussieht, wenn täglich ab 17 Uhr die Lichterketten angehen, werden wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in den nächsten Tagen in der Zeitung zeigen. Im Ilm-Kreis gibt es nämlich viele andere weihnachtliche Glanzpunkte – ebenso liebevoll errichtet von Privatpersonen, Vereinen, Initiativen. Wir werden einige von ihnen besuchen und diesen besonderen Dekorationen eine Zeitungsseite widmen. So viel sei schon jetzt verraten: Angelhausen-Oberndorf wird neben der Krippe noch ein weiteres Mal vertreten sein – und zwar mit einem neun Meter großen Baum.

Wer denkt, mit dem Schmücken der Krippe beginnt für die Kirmesgesellschaft und ihre 30 Mitglieder die Winterruhe, der täuscht sich. Die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt am Samstag, 17. Dezember, an der Kirche in Oberndorf laufen auf Hochtouren. „Es soll ein kleiner Weihnachtsmarkt für die Einwohner von Angelhausen-Oberndorf werden“, verrät Kirmesvater Marcel Du Maire. Der Beginn ist um 15 Uhr vorgesehen.