Ichtershausen. Alle Jahre wieder wird in Ichtershausen Klosterweihnacht gefeiert. Organisator der schönen Veranstaltung ist der Kulturverein.

Weihnachtlicher Markt an der Kirche

Diesmal ist es ein Jubiläum: Am Samstag, dem 14. Dezember, veranstaltet der Kulturverein Ichtershausen von 14 bis 18 Uhr die 10. Ichtershäuser Klosterweihnacht in der Klosterstraße. Auf einem kleinen Weihnachtsmarkt bieten Händler ein weihnachtstypisches Sortiment an. Besucher können wieder die limitierten Wilhelm Hey-Weihnachtskugeln aus Lauscha kaufen. Zum Jubiläumsweihnachtsmarkt gibt es auch goldene Weihnachtskugeln. „Und wer seinen Glühwein aus einer tollen Glühweintasse trinken möchte, kann dies aus den speziell für den Anlass angefertigten Weihnachtsgläsern mit Lasergravur tun“, verrät Heiko Zitzmann vom Kulturverein.