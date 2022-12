Weihnachtliches im Ilm-Kreis

Die Klosterkirche in Ichtershausen wird am 17. Dezember zum Konzertort.

Hier ein Überblick über anstehende Veranstaltungen:

Adventskonzert in Ichtershausen

Der Kirchenchor Ad Libitum gibt am Sonntag, dem 17. Dezember, in der Klosterkirche in Ichtershausen sein Adventskonzert. Ab 17 Uhr erklingen festliche Weisen, die auf das Weihnachtsfest einstimmen werden. Die Kirche ist nicht beheizt, zum Aufwärmen wird aber Glühwein angeboten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Weihnachtlicher Nachmittag für Senioren

Die Landeskirchliche Gemeinschaft lädt am Mittwoch, dem 21. Dezember, interessierte Senioren zu einem weihnachtlichen Zusammensein ein. Zwischen 14 und 16 Uhr gibt es im Himmelreich 7 in Arnstadt Kaffee und Kuchen und Weihnachtslieder.

Offene Fraktionssitzung in Oberpörlitz

Die CDU/FDP-Stadtratsfraktion trifft sich am Dienstag, dem 13. Dezember, zu ihrer letzten öffentlichen Fraktionssitzung in diesem Jahr. Los geht es um 18 Uhr im Bürgerhaus in Oberpörlitz. Gemeinsam mit den Ortsteilräten und dem Ortsbürgermeister Wolfgang Heinz will die Fraktion über die Belange des Ortes sprechen.

Adventsbasar in der Karl-Zink-Straße

In der Baptistengemeinde in der Karl-Zink-Straße 25 in Ilmenau findet am Mittwoch, dem 14. Dezember, von 15.30 bis 17.30 Uhr ein Adventsbasar statt. Angeboten werden Gebasteltes, Gebackenes und Kaffeepäckchen – alles schön zum Verschenken verpackt. Wer etwas mitnehmen möchte, wird um eine Spende gebeten. Das Geld geht an Open Doors, eine Organisation, die sich weltweit für verfolgte Christen einsetzt.

Unerwartete Spende aus Hessen

Groß war die Freude im Waldkindergarten der Lebenshilfe in Ilmenau-Roda, als aus Hessen eine unerwartete Spende eintraf. Der Fanclub der Band Local Bastards aus Frankfurt/Main unterstützt Pro Jahr zwei gemeinnützige Vereine mit je 500 Euro. Diesmal fiel die Wahl auf den Waldkindergarten. Thomas und Yvonne Tigges überbrachten das Geld jetzt Lebenshilfe-Chef Martin Mölders Kita-Chefin Annett Wilhelm.