Weihnachtsaktionen, die Freude schenken und Vereinen helfen

Eine Kuscheldecke, neue Winterschuhe oder Spielsachen – alltägliche Dinge, die sich Kinder zu Weihnachten wünschen. Aber leider können manchmal die eigenen Familien diese Wünsche nicht erfüllen. Um auch für sozial benachteiligte Kinder Weihnachtswünsche in Erfüllung gehen zu lassen, werden ab dem 25. November in der Sparkasse wieder ganz besondere Weihnachtsbäume stehen – sogenannte Wunschbäume. Das Projekt wird gemeinsam mit dem Landratsamt des Ilm-Kreises durchgeführt.

„Ich bekomme noch immer Gänsehaut, wenn ich an das vergangene Jahr denke“, erzählt Landrätin Petra Enders (pl). Es sei wunderschön gewesen, in die glücklichen Kinderaugen zu sehen. Dabei seien es keine riesigen Wünsche, sondern Alltägliches. „Ein Mädchen hat sich spezielle Reitsocken gewünscht und darüber hat sie sich so sehr gefreut.“ Ein Moment, den Petra Enders nicht vergisst. „Kinder, deren Weihnachtswünsche sonst unerfüllt bleiben würden, werden mit Unterstützung ihrer Sozialbetreuer des Jugendamtes Wunschzettel liebevoll gestalten, die dann an den Bäumen in den Sparkassen Geschäftsstellen Ilmenau, Homburger Platz, und Arnstadt, Erfurter Straße, befestigt werden“, sagt Vorstandsvorsitzender Marco Jacob.

Jeder, der mit einer kleinen Geste große Freude schenken möchte, sei herzlich eingeladen, einen Wunschanhäger vom Baum zu pflücken, sagt Petra Enders, die an der Stelle als Verwaltungsratsvorsitzende spricht.

Wunschbäume in Filialen von Arnstadt und Ilmenau

Diese Aktion wird bereits zum vierten Mal durchgeführt und erfreut sich großer Beliebtheit. Die Wunschbäume werden wieder in den Filialen in Arnstadt und Ilmenau stehen. Die Aktion beginnt bereits am 25. November. Die Geschenke, im Wert von maximal 30 Euro, sollen dann bis zum 11. Dezember eingepackt und mit dem jeweiligen Wunschanhänger versehen in den jeweiligen Sparkassen-Geschäftsstellen abgegeben werden. „Die Kinder erhalten ihre Geschenke dann pünktlich zum Weihnachtsfest direkt von den Sozialarbeitern des Jugendamtes“, so Enders und Jacob, die sich schon jetzt auf die glücklichen Kinderaugen freuen.

Besondere Aktion für Vereine des Ilm-Kreises

In der Weihnachtszeit denkt die Sparkasse aber nicht nur an die Kinder. Marco Jacob und Petra Enders denken auch an die Vereine, die gerade in der Corona-Krise auf Training, Feste und Veranstaltungen und damit auf Einnahmen verzichten müssen. „Wir wollen auch ihnen helfen und etwas Gutes tun.“ Deswegen rufen beide zur Teilnahme an der Adventskalender-Verlosung auf.

Das ist ein Bildschirmfoto des virtuellen Adventskalenders der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau und des Ilm-Kreises. Foto: Melanie Rudolph

Vom 1. bis 24. Dezember verlost die Sparkasse täglich einen Geldpreis in Form von Spenden. Gewinner ist jeweils ein Verein aus dem Ilm-Kreis, der eine Spende von 500 Euro,750 Euro oder 1.000 Euro erhält – somit stehen insgesamt 24 Geldpreise zur Verfügung. Die einzige Aufgabe der Vereine: Sie müssen sich und ihre Projekte in einer Bewerbung vorstellen. „Wünschenswert wären kleine Videos und Bilder“, so Jacob und Enders. Denn der Adventskalender ist virtuell und sobald das Türchen geöffnet wird, kann das Video abgespielt werden und ist für jedermann zugänglich. „Leichter kommen Vereine nun nicht an Geld“, sagt Enders. In dem Zusammenhang versichert Jacob auch, dass kein Verein leer ausgehen wird. „Wir wissen selbst wie schwierig die Lage ist und genau deshalb möchten wir auch helfen.“

Mit beiden Aktionen wollen Sparkasse und Landratsamt Kindern und Jugendlichen helfen – besonders in der Weihnachtszeit. Deshalb sind Mitarbeiter und Sparkassenkunden herzlich eingeladen, kleine Wünsche zu erfüllen und die Vereine aufgerufen, sich und ihre Vorhaben vorzustellen und gleichzeitig für die Verlosung zu bewerben.

Interessierte Vereine bewerben sich bis Freitag, 20. November, mit einem kurzen Video, schriftlich oder per E-Mail mit aussagekräftigen Fotoaufnahmen unter: Sparkasse Arnstadt-Ilmenau, Vorstandsstab/ Öffentlichkeitsarbeit, An der Sparkasse 1-3, 98693 Ilmenau, E-Mail: events@spkai.de oder Telefon: 03677/660 23 04