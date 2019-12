Weihnachtsbäume für Advent unterm Turm geschmückt

Am Freitag beginnt mit dem „Advent unterm Turm“ ein weiteres Highlight in der Weihnachtszeit in der Kreisstadt. Für dieses Event schmückten Schüler der Grundschulen Dr. Harald Bielfeld, Ludwig Bechstein, Emil-Petri-Schule, Europaschule Marlishausen, Geschwister-Scholl-Schule und vom Gertrud-Ranft-Haus Marienstift Weihnachtsbäume welche dann zur Eröffnung durch die Stadtwerke prämiert werden. Eröffnet wird die Veranstaltung auf dem Gelände der Neideckruine am Freitag, dem 13. Dezember, um 14 Uhr. Die Veranstaltung endet am Sonntag, 15. Dezember, gegen 19 Uhr. Das Programm wird vor allem für Kinder gestaltet – und mit ihnen. Es treten wieder Bands auf, aber auch zahlreiche Chöre und der Posaunenchor. Schneewittchen deckt für einen guten Zweck den Tisch und die Kinder können im geheizten Gewölbekeller ihren eigenen Zwerg bemalen, Fahrzeugmodelle bauen, geschminkt werden oder dann auf dem Freigelände eine Runde auf Ponys durch den Schlossgarten drehen. Am Samstag findet ab 20 Uhr eine „Christmas Rocktail Party“ statt.