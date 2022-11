Weihnachtsfeier für Senioren in Arnstadt

Arnstadt. Das erwartet die Arnstädter Rentnerinnen und Rentner:

Gleich zweimal lädt der Seniorenbeirat der Stadt Arnstadt in diesem Jahr zur Weihnachtsfeier für Senioren ein. „Wir feiern am 13. und am 15. Dezember im Theater im Schlossgarten“, kündigte der Vorsitzende Jürgen Reuß an. In Zusammenarbeit mit dem Theater werde ein weihnachtliches Überraschungsprogramm mit anschließendem gemütlichen Beisammensein geboten.

Kostenlose Karten gebe es am Dienstag, dem 29. November, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr in der Touristinformation auf dem Markt. Diese Tickets umfassen das Programm. Wer mag, kann aber auch Kaffee-Eintrittskarten für acht Euro erwerben, die neben dem Programm eine anschließende Kaffeerunde mit Gebäck im Theatercafé umfasse.