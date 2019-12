Weihnachtsmann hatte vielerorts alle Hände zu tun

Den Winter sangen und spielten Emely und Michelle in Gräfenroda vergeblich herbei, der guten Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt tat der fehlend Schnee aber keinen Abbruch. „Wenn es dunkel wird kommen noch mehr“, zeigte sich Erhard Freitag, Vorsitzender des Verein Partnerschaft Gräfenroda-Vouziers überzeugt. Auch in diesem Jahr hatte der Verein den kleinen Weihnachtsmarkt auf dem Johann-Peter-Kellner-Platz ausgerichtet, mit Unterstützung von einigen einheimischen Händlern. Auch der Förderverein des evangelischen Kindergartens hatte einen Stand aufgebaut, bot unter anderem originellen Vanilla-Orangen-Glühwein an. Der Kindergarten „Zwergenland“ bot ebenso ein Bühnenprogramm da, wie Karola Köllmer und ihre Schützlinge. Wem es draußen zu nass und windig war, der flüchtete ins Haus Grevenrot, wo der Heimatverein ebenfalls einen kleinen Adventsmarkt aufgebaut hatte. „Ein Glück, dass wir im warmen stehen“, meinte da Bianca Brückner und Brigitte Hildenbrand von der Manebacher Kräuterwerkstatt. Die Damen hatten allerlei Selbstgemachtes mitgebracht. „Trotz des heißen Sommers haben wir gut Kräuter gefunden“, erzählte Bianca Brückner.

Und auch wieder Neues ausprobiert. Aktueller Renner: Riechstifte. „Die machen bei Erkältung die Nase frei“, erklärte Brigitte Hildenbrand. Gleich nebenan hatte Steffen Hertel seinen Stand mit bunten Wachspapieren. „Ein Familiengeheimnis“, lächelte er auf die Frage nach der Herstellung. Nur so viel wurde verraten: „Alles aus Bienenwachs, alles natürlich. Eine gute Alternative zur herkömmlichen Verpackung von Lebensmitteln.“ Und auch im Haus Grevenrot wurde der Winter herbei gesungen. Der Singekreis „Wildes Geratal“ erfreute die Zuhörer im kleinen Cafe. Sonntag ging der Reigen Gräfenrodaer Weihnachstmärkte dann mit dem zweiten der Eismanufaktur weiter.

Anton war der erste Knirps, der sich in Geraberg auf die Bühne traute, um dem Weihnachtsmann ein kleines Gedicht vorzutragen. „Lieber guter Weihnachstmann, schau mich nicht so böse an...“ hörte der Rotmantel in der folgenden Stunde von etlichen Kindern. Natürlich hatten der Weihnachtsmann und sein Assistent, „Marktchef Detlev Bräuning, einen prall gefüllten Sack voller Geschenke für die Knirpse dabei. Rund um Plan und Pfarrgarten hatten die Vereine des Ortes, Gemeinde und Kirchgemeinde wieder viel Kulinarisches aufgefahren. Von den obligatorischen Bratwürsten über Pilzpfanne, Backfisch, Fettbrot, Erbsensuppe, Zwiebelkuchen,und Gulaschsuppe bis hin zu Feuerzangenbowle reichte die Palette. Und die zehn selbstgebackenen Kuchen im Kirchencafe waren schnell alle. Auch die Jugendfeuerwehr Geratal Ortsteil Geraberg leistete ihren Beitrag, verkaufte Plätzchen für einen guten Zweck. Zuvor hatten die Kinder und Jugendlichen beim Backen viel Spaß. „Herzlicher Dank an die Muttis, die das gemanagt haben“, sagte Jugendwart Jim Heinze.Der Liederkranz Geraberg stimmte die Gäste mit einem weihnachtlichen Konzert in der Sankt Bartolomäus Kirche auf die Weihnachtszeit ein. Auf der Weihnachtsmarkt- Bühne taten dies unter anderem der Kindergarten Geraberg und die Grundschule Geschwenda sowie der einheimissche Musikverein. Händler und Gewerbetreibende hatten noch so manche Geschenkanregung parat, vom Schwibbögen aus dem Vogtland bis zu Mützen und Schals. Und auch den Weihnachtsbaum konnte man gleich mitnehmen.

Beim Weihnachtsmarkt in Angelroda, hier Katrin Fischbach, gab es Tasse und Beutel mit Weihnachtslogo. Foto: Berit Richter

Geschenke gab es auch in Angelroda, wo der Dorfleben-Verein zum dritten Mal zum Weihnachtsmarkt rund ums Dorfgemeinschaftshaus geladen hatte. Hundert Überraschungspäckchen hatten die Organisatoren im Vorfeld gepackt. „Es gibt Päckchen Ü18 und U18“, verriet Vorsitzende Katrin Fischbach. „Dafür haben viele Leute etwas gespendet.“ Was drin ist? Nun, das ist dann eben auch für die Käufer eine Überraschung. „Das ist eine Besonderheit unseres Markts. Das gibt es sonst nirgends“, zeigte sich Katrin Fischbach überzeugt. Dass der Angelrodaer Weihnachtsmarkt eine ganz besondere Atmosphäre ausstrahlt, hat sich mittlerweile rumgesprochen. Nicht nur die Angelrodaer drängten sich um Feuerschale und Glühweinstand. „Sogar aus Erfurt sind Gäste gekommen“, erzählte Dorfleben Schatzmeister Harald Mengel. „Die Gemeinschaft hier ist toll. Deshalb machen wir es. Fürs Dorf, für die Menschen, für den Zusammenhalt.“Auch nicht Vereinsmitglieder brachten sich in den Weihnachtsmarkt ein, schmückten im Vorfeld den Weihnachtsbaum mit, backten Kuchen – 15 Stück gab es insgesamt – oder spendeten für den Verkaufsbasar. Mit dessen Erlös will der Verein weitere Projekte im Dorf umsetzen. In diesem Jahr wurde so schon die „Radlersruh“, eine Sitzgruppe unterm Viadukt finanziert. So mancher übernahm auch gleich selbst eine Hütte. „Die hat uns Elgersburg zur Verfügung gestellt“, dankte Harald Mengel für die gute nachbarliche Zusammenarbeit. Besonderen Wert legten die Angelrodaer auf Nachhaltigkeit. „Bei uns gibt es kein Plastik mehr“, so Harald Mengel. Stattdessen wurden Tassen und Stoffbeutel mit Weihnachtsmarkt-Logo angeschafft.