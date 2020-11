Blickfänge ganz besonderer Art sind derzeit in und um Ilmenau an Autos zu sehen: Mit lustigen Weihnachtsmännern, pausbäckig und mit verschmitztem Lächeln im Rauschebart, will Pia Voigt aus Gräfinau-Angstedt möglichen Corona-Frust angehen. „Wir sind Weihnachten“ behaupten die Chefin der Werbefirma „Voigt Werbung“.

„Ich wollte in dieser kargen Zeit etwas Aktives tun“, sagt die Firmen-Chefin. „Da sind mir diese lustigen Weihnachtsmänner, die als Aufkleber auf Pkw und anderen Fahrzeugen für ein Lächeln beim Vorüberfahren sorgen sollen, eingefallen.“ Die rund 40 mal 50 Zentimeter großen Figur-Bilder können direkt in ihrer Firma bezogen und aufgeklebt werden. Ein Aufkleber ist für 20 Euro zu haben. Pia Voigt erklärt: „Ich mache diese Aktion nicht allein und schon gar nicht des Geldes wegen, sondern aus Spaß an der Freude.“ Die Aufkleber sind kinderleicht verklebbar und auch wieder ablösbar, versichert Pia Voigt. Auch Sondergrößen der Aufkleber seien möglich. Start für die Aktion „Wir sind Weihnachten“ war vor wenigen Tagen. Der Ertrag für diese einmalige Aktion in der Stadt Ilmenau geht dann als Spende in den Topf „Wir sind Weihnachten“ und wird ausschließlich für die Kinder von Ilmenau samt ihren alten und neuen Ortsteilen für die vorweihnachtlichen Veranstaltungen des Vereins „Attraktives Ilmenau“ verwendet. Wie bereits Rolf Macholdt vom Verein „Attraktives Ilmenau“ sagte, will er mit seinem Weihnachts-Puppentheater „soweit wie möglich“ alle Kindergärten der Stadt besuchen. Größten Wert legt er dabei auf die Einbeziehung der Vorschulkinder. Zusätzlich soll es ab 4. Dezember am Apothekerbrunnen ein nachmittägliches Weihnachtsprogramm des Vereins geben. Einzige Bedingung für die Kinder: Ein Wunschzettel ist mitzubringen. Interessenten für die Weihnachtsmann-Aufkleber können sich unter Telefon: 036785/50431 oder unter info@voigt-werbung.de melden.