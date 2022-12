Weihnachtsmarkt in Kleinbreitenbach

Kleinbreitenbach. Engagierte Frauen organisieren die Veranstaltung am Samstag, 10. Dezember, im Ortsteil der Stadt Plaue.

Erstmals wird in Kleinbreitenbach, einem Ortsteil der Stadt Plaue, am Samstag, 10. Dezember, ein kleiner Weihnachtsmarkt veranstaltet. Um 15 Uhr geht es an der Feuerwehr unweit der Wehrkirche los. Geboten werden unter anderem Weihnachtsbasteln, Kutschfahrten, Mitmachaktionen, Verlosung und Märchenstunde. Besonderheit: Zum Weihnachtsmarkt wird eine Weihnachtspyramide in Betrieb genommen, die Albrecht Walter erschaffen hat.

Cordula Kraußer, Lioba Würtzler und Tanja Mämpel haben den Weihnachtsmarkt organisiert. Die drei Frauen „stecken“ auch hinter dem Adventsweg, der momentan auch in Kleinbreitenbach besichtigt werden kann.