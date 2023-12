Weihnachtsoratorium in der Himmelfahrtskirche Arnstadt

Albert Schönberger gastiert am 6. Januar mit dem Weihnachtsoratorium in der Arnstädter Himmelfahrtskirche.

Arnstadt Auch, wenn es nach dem Fest in der Region etwas ruhiger zugeht, so gibt es doch etliche Veranstaltungen:

In der Himmelfahrtskirche in Arnstadt können Musikfans am 6. Januar ab 18 Uhr den Weg zur weihnachtlichen Krippe musikalisch noch etwas nachklingen lassen – im Weihnachtsoratorium von Albert Schönberger. Mit Chören, Solistinnen und Solisten, Sprechern, und dem Mitteldeutschen Kammerorchester, mit Alphorn und Orgel werden die feierlichen, anmutigen und manchem teils schon vertrauten Klänge erklingen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Jahresausklang in Dienstedt

Zum Jahresausklang sind am Freitag, dem 29. Dezember, alle Dienstedterinnen und Dienstedter auf den alten Schulhof vorm Bürgerhaus eingeladen. Bei Gegrilltem, Glühwein und Punsch sollen die Gewinner des Adventsrätsels ausgelost und das Büchertauschhaus eingeweiht werden.

Multimediavortrag in Ichtershausen

„Abenteuer Weltreise – wenn die Welt dein Zuhause wird“ ist der Titel eines Multimediavortrags, den Henry Buchberger am Mittwoch, dem 10. Januar, ab 19.30 Uhr im Saal der Neuen Mitte in Ichtershausen hält. Er erzählt von seiner Weltreise und seiner Lust, fremde Länder zu entdecken, andere Kulturen und Menschen kennenzulernen. Henry Buchberger will nicht nur Fernweh wecken, sondern auch den Fokus darauf lenken, was sich aus seiner Reise entwickelt hat.

Berufsberatung für Erwachsene

An Erwachsene, die bereits im Erwerbsleben stehen, richtet sich eine telefonische Berufsberatung der Agentur für Arbeit. Gedacht ist sie dazu, Beschäftigte bei Veränderungsprozessen im Berufsleben zu unterstützen. Im Die Sprechstunde, für die keine Voranmeldung nötig ist, findet jeden ersten Dienstag im Monat in der Zeit von 9 bis 18 Uhr statt. Die Berater sind erreichbar unter Telefon: 0361/3022222.

Schließzeit bei der IHK

Die Industrie- und Handelskammer Südthüringen ist bis zum 1. Januar geschlossen. Dies betrifft sowohl die Hauptgeschäftsstelle in Suhl als auch die Niederlassungen in Arnstadt und Sonneberg sowie das Bildungszentrum in Suhl-Mäbendorf.