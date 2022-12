Die Weihnachtspyramide der Familie Zillmer ist in Oberwillingen ein Hingucker.

Weihnachtspyramide im Garten in Oberwillingen

Oberwillingen. Die Weihnachtspyramide im Garten ist Marke Eigenbau.

Die Weihnachtspyramide auf dem Grundstück der Familie Zillmer in Oberwillingen wird bestimmt bis ins neue Jahr hinein die Menschen erfreuen. Hans-Ulrich Zillmer, der viele Jahre Ortsteilbürgermeister von Niederwillingen, Behringen, Hohes Kreuz und seines Ortes war, hat nun mehr Zeit für handwerkliche Arbeiten in Haus und Hof. Die Weihnachtspyramide im Garten hat er selber gebaut, mit großen elektrischen Kerzen und einem kleinen Getriebemotor versehen, der das gute Stück zum Drehen bringt. Auch die meisten der Figuren stammen aus seiner Werkstatt. Bis auf drei Stück, die hat er mit seiner Ehefrau Rosmarie aus einem Urlaub in Bodenmais mitgebracht.