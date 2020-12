Weihnachtswünsche werden wahr

Spendabel zeigten sich in den vergangenen Tagen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Job-Centers und der Agentur für Arbeit im Ilm-Kreis. Sie legten Geld zusammen, so dass jetzt Holger Spatz vom Verein „Kindervilla Ilmtal“ vier Weihnachtsgeschenkgutscheine im Wert von insgesamt 630 Euro entgegennehmen konnte. Sie kommen rechtzeitig zum Weihnachtsfest den Wohngruppen, die in Trägerschaft des Vereins betrieben werden, zugute.

„Die Wohngruppen haben ihre Wünsche für gemeinsam genutzte Spiele, Technik, Sport- und Freizeitausstattungen schon zu Papier gebracht und werden sich nach den Feiertagen und den anstehenden Besuchen in ihren Familien an die Beschaffung machen“, verriet Holger Spatz.

Er bedankte sich sehr bei allen Mitarbeitern der Arbeitsverwaltung im Ilm-Kreis für die unerwartete Unterstützung.

„Wir freuen uns, dass wir trotz Corona unsere Weihnachtwunschaktionen der letzten Jahre für die Kinder- und Jugendwohnheime im Ilm-Kreis mit der Kindervilla im Ilmtal erfolgreich abschließen können“, sagte Alexander Kötschau, der Geschäftsführer des Jobcenters Ilm-Kreis. Der Startschuss für die Spendenaktion wurde 2018 gegeben. Damals gingen die Spenden an das Kinder- und Jugendwohnhaus des Marienstifts in Arnstadt, dann kam 2019 das Kinderheim in Neustadt an die Reihe. „Und da aller guten Dinge drei sind, war dieses Jahr die Kindervilla dran“, betonte Kötschau.

Die Mitarbeiter von Agentur und Jobcenter haben das ganze Jahr über auf die unterschiedlichste Weise das Spendensäckel gut gefüllt. Von Blutspende-Erlösen über Wasserflaschenverkauf an Mitarbeiter im Sommer bis hin zu Spenden aus Büromöbelüberlassungen, die zur Entsorgung anstanden.