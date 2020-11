Viele Fans im Ilm-Kreis kennen Norbert Radig wahrscheinlich vor allem als langhaarigen Gitarristen, Sänger und Moderator der erfolgreichen Project-Unplugged-Konzerte. Doch der gebürtige Bad Sulzaer und heutige Weimarer ist schon viel länger selbst als Musiker erfolgreich unterwegs.

Das zeigte er Samstag auch im Theater im Schlossgarten. Als letzten Akt, bevor sich der Vorhang zwangsweise wieder schließen muss. Die langen Haar sind mittlerweile verschwunden, geblieben ist die Musik.

Anders als beim Project Unplugged, das vor allem auf originelle Coverversionen setzt, gibt es an diesem Abend originalen Radig. Das heißt, vor allem deutsche Texte mit Inhalt und Tiefe. Besonders aus dem im letzten Jahr erschienenen Album, das den passenden Titel „2019“ trägt. Dem mittlerweile sechsten der Band.

Wie Project Unplugged ist aber auch dieses eine Zeitreise durch die Musikgeschichte. „Ich bin in den 70er Jahren musikalisch sozialisiert worden“, sagt Norbert Radig, der fast alle Songs selbst geschrieben hat. „Die Musik dieses Jahrzehnts hat mich auch maßgeblich geprägt.“

Dieser Tatsache stellt sich die Band auf der neuen CD mehr als auf allen Vorgängern. Es könne sein, dass seine Musik für manche etwas altmodisch wirke, meint der Künstler, der schon in der DDR erfolgreich Musik machte, aber das sei das, was in ihnen ist.

Die Band Radig gründete sich 1994, um gleich ihr erstes Studioalbum „Landstreicher“ aufzunehmen. Leider kam unmittelbar nach Erscheinen des Albums der damalige Keyboarder George Brauer nach einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben. Der Verlust des Kollegen und Freundes warf Radig für einige Zeit aus der Bahn. Um nicht gleich wieder aufzugeben, hielten sich die Musiker als Coverband über Wasser. Als endlich mit Volker Trautmann ein neuer Keyboarder gefunden war, machte sich Radig daran, das Album „Der Käfig“ aufzunehmen.

Schon bei dieser Produktion lag die gesamte Verantwortung in den Händen der Band. Ein Prinzip, dem die Weimarer bis heute treu geblieben sind. Und so ist es auch an diesem Abend ehrliche, echte, handgemachte Musik, welche Volker Trautmann (Keyboard), Daniel Kister (Schlagzeug), Robert Boddin (Bass), Thomas Gaul (Gitarre) und Norbert Radig (Gitarre, Gesang) auf die Theaterbühne bringen. Tat- und vor allem stimmkräftige Unterstützung bekommen die fünf Herren von Cathleen Radig Guerra Costa, der Tochter des Bandchefs, die auch mit einigen Soli brilliert.

„Wir sind ja eher für traurige Lieder bekannt“, meint Norbert Radig. „Dafür, dass wir die Leute runterziehen.“ Aber eigentlich stimmt das nicht. Die Lieder seiner Band erzählen viele Erlebnisse, kraftvoll gesungen mit Texten, die Themen behandeln, die Leute mitten im Leben betreffen. Norbert Radig erzählt eigentlich Kurzgeschichten und spricht deshalb gern von Radigs Geschichtenliedern. Das ist Musik nicht nur zum Zuhörern, sondern auch zum Mitdenken. Neben den eigenen Songs sind auch ein paar gut ausgewählte Coversongs unter anderem von James Taylor und Marc Cohn zu hören. Das schlägt dann doch wieder den Bogen zum Project Unplugged.