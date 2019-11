Weißtannen für Ilmenauer Forst

Einen besonderen Geburtstagswunsch haben Angehörige, Freunde und Mitstreiter des Ilmenauer Rotary Clubs dem Geschäftsmann Frank Wicht erfüllt. Seit Jahren unterstützt er mit seiner Firma Eastern Graphics die Aufforstung im Ilmenauer Forst. Dieses Jahr hat er seine Gäste in den Wald eingeladen, um Weißtannen zu pflanzen. Die Forstleute hatten 1500 Pflanzlöcher am Forstort Sal in der Nähe des Jagdhauses Gabelbach unterhalb des Kickelhahns vorbereitet. Die Setzlinge kamen aus dem Pflanzcamp des Bayerischen Staatsforstes.

Torsten Weinhardt, selbst Rotarier und Revierleiter am Kickelhahn, war sichtlich überrascht, wie viele Freiwillige ihm bei der Aktion zur Hand gingen. Denn etwa 100 Leute hatten sich Samstag bei nasskaltem Wetter eingefunden. In nicht ganz einer Stunde waren die Setzlinge im Boden. Im anschließenden Gespräch bei Bratwurst und heißem Kaffee erklärte Hagen Dargel vom Forstamt Frauenwald, wie wichtig diese Aktion für den Umbau des Baumbestandes im Revier sei. An besagter Stelle waren im Jahr 2010 durch Schneebruch lichte Stellen entstanden, die sich auch nach neun Jahren nicht auf natürlichem Weg schlossen. Als Pionierbaumarten, die viel Licht zum Keimen brauchen, hatten sich vereinzelt junge Birken und Ahornbäume und Buchen angesiedelt, ideale Voraussetzungen, um nun Weißtannen zu setzen. Denn diese lieben zwar den Schatten, brauchen aber das Unterholz zum Schutz vor Frost. Mischwälder entwickeln zudem mehr Widerstandskraft gegen veränderte klimatische Bedingungen. Der Fichten-Altbestand habe durch Trockenheit stark gelitten, hieß es. Im heimischen Revier ist die Lage zwar noch nicht so dramatisch, wie in anderen Teilen Thüringens, aber der Wassermangel befeuerte geradezu die Verbreitung des Borkenkäfers. Wo man vor Jahren bei der Entdeckung von Schädlingsbefall in einem Areal vielleicht drei oder vier Bäume ausmachte, findet man nun Stellen, wo schlagartig bis zu 300 Bäume im Umkreis geschädigt sind.