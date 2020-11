Dem Gesundheitsamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 30 Neuinfektionen gemeldet. Damit sind dem Landratsamt 439 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion bekannt. Die derzeit 116 aktiven Fälle und deren Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Das Gesundheitsamt ermittelt weiter unter den Kontaktpersonen und macht Abstriche.

316 der bestätigten Fälle gelten als genesen, sieben sind verstorben. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden aktuell ein bestätigter Fall und sieben Verdachtsfälle isoliert behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Ilm-Kreis liegt laut Meldung des Landes bei 58,4. Das Gesundheitsamt hat seit Donnerstag, 12. November, 183 Abstriche gemacht.

Zu den neuen Fällen: Neue Infektionsgeschehen gibt es an vier Schulen. Hinzukommen weitere Infektionen im Umfeld der bereits gemeldeten Fälle. An der Staatlichen Grundschule Holzhausen im Amt Wachsenburg wurde ein Kind positiv getestet. Zu den Kontaktpersonen Kategorie eins gehören 22 Kinder und zwei Lehrkräfte. Am Lindenberg-Gymnasium in Ilmenau wurde ein Kind positiv getestet – zu den Kontaktpersonen Kategorie eins gehören eine Schulklasse. Bei acht Lehrkräften wird noch ermittelt seitens des Gesundheitsamtes. An der Grundschule „Am Stollen“ in Ilmenau wurde ein Kind positiv getestet. Zu den Kontaktpersonen Kategorie eins gehören 22 Kinder und fünf Lehrkräfte. An der Emil-Petri-Schule in Arnstadt wurde eine Lehrkraft positiv getestet. Zu den Kontaktpersonen Kategorie eins gehören 18 Kinder und eine Person im Freiwilligen Sozialen Jahr.

Fortschreibung bekannter Fälle: Im Förderzentrum „Villa Franz“ in Arnstadt wurden ein weiteres Kind und eine Lehrkraft positiv getestet. Sie befanden sich bereits in Quarantäne. An der Regelschule „Robert Bosch“ in Arnstadt wurden weitere sieben Kinder positiv getestet. Sie befanden sich bereits in Quarantäne. Am Staatlichen Berufsschulzentrum Arnstadt-Ilmenau, Standort Ilmenau, wurden drei weitere Schüler positiv getestet, die sich bereits in Quarantäne befanden. In einer weiteren Klasse wurde ein Schüler positiv getestet. 19 Schüler und zwei Lehrkräfte wurden als Kontaktpersonen Kategorie eins ermittelt und unter Quarantäne gestellt.