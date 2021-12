Weitere Impfangebote im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Aktionen in Großbreiten und Stadtilm geplant.

Der Ilm-Kreis impft: „Die zwei großen Impfzentren in Ilmenau und Arnstadt werden auch über das Jahr 2021 an den bekannten Standorten bestehen bleiben“, sagt Landrätin Petra. In der aktuellen Lage sei es wichtiger denn je Möglichkeiten zu haben, einen Impftermin zu bekommen und wahrnehmen zu können. Der Landrätin ist es wichtig, auch in anderen Regionen unseres Landkreises Angebote vor Ort zu machen, die durch mobile Impfteams erfolgen.

„Gemeinsam werden der Landkreis und die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen, in Absprache mit den Kommunen, zwei weitere Termine anbieten. Am Donnerstag, dem 16. Dezember, in der Zeit von 12 bis 17 Uhr, in der Schulsporthalle in Großbreitenbach. Einen weiteren Termin wird es am Dienstag, dem 28. Dezember, ebenfalls in der Zeit von 12 bis 17 Uhr, in der Schulsporthalle in Stadtilm geben.

TA-Newsletter für den Ilm-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Angeboten werden sowohl die 1. oder 2. Impfung, aber auch die Boosterimpfung kann erhalten werden. Es ist empfehlenswert ein wenig Zeit einzuplanen.