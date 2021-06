Weitere Öffnungen im Ilm-Kreis sind möglich

Ilm-Kreis. Weitere Erleichterungen gibt es eventuell ab Donnerstag.

Das Gesundheitsamt des Ilm-Kreises ermittelt derzeit zu 138 bestätigten, aktiven Fällen – 13 Fälle sind im Gesundheitsamt seit Freitag hinzugekommen. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden acht bestätigte Fälle, einer davon auf Intensivstation, einer davon beatmet, und fünf Verdachtsfälle, isoliert behandelt. Die offiziellen Zahlen des Landes können unter www.corona.thueringen.de eingesehen werden. In einer Kita in der Verwaltungsgemeinschaft Geratal/Plaue sind zwei Angehörige positiv getestet worden. In einer Firma in Gräfenroda wurde ein Mitarbeiter positiv getestet.

Im Ilm-Kreis ist bereits der fünfte Tag mit einer Inzidenz unter 50, meldet das Land. Wenn dies so bleibt, werden ab dem Donnerstag, 10. Juni, weitere Öffnungsschritte möglich sein, heißt es seitens des Landratsamtes.

Weitere Informationen gibt es unter: https://www.ilm-kreis.de/Corona/Informationen