Weitere Unterzeichner der Petition für Arnstädter Polizeistation gesucht

Lothar (links) und Erika Schmidt (rechts) beteiligten sich im Februar an der Petition, dass die Arnstädter Polizei in die Innenstadt gehört. Eleonore Mühlbauer (2. v .l.) ist die Initiatorin.

Es ist ein Herzensprojekt von Eleonore Mühlbauer und vielen Unterstützern: die Rückverlagerung der Arnstädter Polizeistation in die Innenstadt. Deshalb hat die SPD-Stadträtin eine Petition ins Leben gerufen. Diese startete bereits im Februar mit einer Aktion in der Innenstadt – bisher sind 1242 Unterschriften gesammelt worden. Doch durch die Corona-Pandemie konnten die Listen nicht wie üblich weitergeführt werden, sodass es nun noch an Unterstützern fehlt. „Es ist also dringend erforderlich, damit sich der Landtag mit dem Thema beschäftigt, dass die Petition auf der Seite des Landtages mitgezeichnet wird“, schreibt SPD-Kreisvorsitzende Alexandra Eckert auf Facebook. Im Begleitschreiben der Petition heißt es, dass Eleonore Mühlbauer vorgetragen habe, dass seit der Standortverlagerung der Polizeistation in den Mühlweg, ohne die Beteiligung der kommunalen Gremien, die Unzufriedenheit in der Arnstädter Bevölkerung durchaus verschärft sei. Die Polizeistation sei kaum zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, sodass Teile der Bevölkerung diese Einrichtung nicht nutzen könnten.